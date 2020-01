Australian Open: eliminato a sopresa Medvedev. Fuori nel doppio Bolelli: era l'ultimo italiano

Grande sorpresa negli ottavi degli Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam. Il russo Daniil Medvedev, numero 4 del Mondo, è stato eliminato da Stan Wawrinka al termine di una battaglia di cinque set. Lo svizzero, testa di serie numero 15, si è imposto con il punteggio di 6-2, 2-6, 4-6, 7-6 (2), 6-2 in 3 ore e 29 minuti. Anche l'austriaco Dominic Thiem si è qualificato per i quarti di finale. Il numero 5 del seeding ha battuto negli ottavi il francese Gael Monfils, numero 10, per 6-2, 6-4, 6-4.

Eliminato l'ultimo italiano in gara, Simone Bolelli, in coppia con il francese Benoit Paire, sconfitto al terzo turno del torneo di doppio dal finlandese Henri Kontinen e dal tedesco Jan-Lennard Struff, che si sono imposti con il punteggio di 7-5, 6-3.

