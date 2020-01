Australian Open, ansia per Dalila Jakupovic: rischia di soffocare in campo

Colpita da un violento irrefrenabile attacco di tosse, che le dava sensazione di soffocamento, Dalila Jakupovic, n. 180 del mondo, si è dovuto ritirare durante la sua partita di esordio alle qualificazioni dell’Open d’Australia. Era in vantaggio nel confronto della svizzera Stefanie Voegele ma a un certo punto si è piegata sulle gionocchia e ha cominciato a tossire. Nel frattempo Tom Larner, il direttore generale di Tennis Australia, la Federazione che gestisce il primo Slam stagionale, ha dichiarato che le problematiche legate all'inquinamento dell'aria verranno trattate con la stessa logica delle situazioni di caldo estremo o di pioggia: "Fermeremo le gare se i medici valuteranno che le condizioni sono pericolose per la salute".

Awful scenes in Melbourne.



Dalila Jakupovic has abandoned her #AusOpen qualifying match after suffering a coughing fit while playing in thick smoke caused by the #AustralianFires. pic.twitter.com/WAJv6TzTjW