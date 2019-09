Atp Zhuhai: Seppi sorprende Kyrgios al primo turno

Esordio vincente per Andreas Seppi agli Huajin Securities Championships, nuovissimo torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 931.335 dollari che si sta disputando sui campi in cemento dell'Hengqin International Tennis Center (17 campi all'aperto e uno stadio da cinquemila posti) di Zhuhai, nella provincia del Guangdong, in Cina. Il 35enne di Caldaro, numero 74 del ranking mondiale, si è imposto per 7-6(5), 6-1, in un'ora e 5 minuti di gioco, sull'australiano Nick Kyrgios, numero 27 Atp e sesto favorito del seeding.



