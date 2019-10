Atp Shanghai: Fognini eliminato da Medvedev, fuori anche Djokovic

Si ferma ai quarti il cammino di Fabio Fognini al Master di Shanghai. Il tennista ligure è stato battuto in due set 6-3, 7-6 (4) dal numero quattro del ranking mondiale, il russo Daniil Medvedev che accede così in semifinale. "Dopo il match con Pospisil ho scoperto che avrei potuto migliorare molte cose, ma oggi è stato un buon livello", ha detto il 23enne russo. Sereno e fiducioso, Medvedev ha raggiunto la sua quarta semifinale quest'anno dopo Monte Carlo, Montreal e Cincinnati quest'anno. Domani affronterà il vincente tra il campione in carica e il quattro volte vincitore del torneo, Novak Djokovic e Stefanos Tsitsipas (settimo nel ranking). Medvedev ha raggiunto le finali degli ultimi cinque tornei a cui ha partecipato, tra cui gli US Open, e ne ha vinti due a Cincinnati (il suo primo titolo da Master 1000) e San Pietroburgo.

E a sorpresa anche il numero uno del ranking, Novak Djokovic è stato eliminato nei quarti di finale dal greco Stefanos Tsitsipas (settimo nella classifica Atp) che si è imposto in tre set con il punteggio di 3-6, 7-5, 6-3. L'ellenico se la vedrà in semifinale con il russo Medvedev.

