Atp Shanghai, Fognini batte Murray e vola agli ottavi

Dopo l'esordio positivo di Matteo Berrettini, Fabio Fognini si qualifica per gli ottavi di finale del Rolex Shanghai Masters, penultimo Atp Masters 1000 della stagione dotato di un montepremi di 7.473.620 dollari, che si disputa sul cemento della metropoli cinese. Con una prestazione maiuscola il 32enne di Arma di Taggia, numero 12 del ranking mondiale e decimo favorito del seeding, anche lui in corsa per le ATP Finals, ha battuto il britannico Andy Murray, numero 239 Atp, in tre set con il punteggio di 7-6 (4), 2-6, 7-6 (2). Berrettini invece ha superato ha superato il tedesco Jan-Lennard Struff, numero 38 dell'Atp, con un netto 6-2, 6-1.



© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata