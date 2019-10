Atp Shanghai, Berrettini eliminato in semifinale da Zverev

Sfuma il sogno finale per Matteo Berrettini a Shanghai. Il romano è stato battuto dal russo Alexander Zverev nel penultimo atto del 'Rolex Shanghai Masters', penultimo Atp Masters 1000 della stagione che si sta disputando sul cemento della metropoli cinese.

In finale troverà il connazionale Daniil Medvedev. Il numero 4 del ranking e 3 del seeding, ha battuto in semifinale il greco Stefanos Tsitsipas, testa di serie numero 6 e numero 7 Atp, in due set con il punteggio di 7-6 (7-5), 7-5, in un'ora e 39 minuti.

