Atp Shanghai, anche Berrettini agli ottavi di finale

Inarrestabile Matteo Berrettini. Con un'altra prestazione piuttosto convincente il 23enne romano si è qualificato per gli ottavi di finale al Rolex Shanghai Masters, penultimo Atp Masters 1000 della stagione dotato di un montepremi di 7.473.620 dollari, che si sta disputando sul cemento della metropoli cinese. All'alba italiana Berrettini, numero 13 del ranking mondiale ed undicesima testa di serie, in piena corsa per Londra (e con un pensierino anche alla top ten), dopo il bell'esordio contro il tedesco Struff, numero 38 Atp, ha sconfitto per 6-3, 6-3, in un'ora e 11 minuti, il cileno Cristian Garin, numero 32 del ranking mondiale.

Giovedì negli ottavi Berrettini troverà lo spagnolo Roberto Bautista Agut, numero 10 del ranking ed 8 del seeding, diretto concorrente per le Finals londinesi: l'azzurro è in vantaggio per 2-1 nel bilancio dei precedenti con il 31enne di Castellon de la Plana ed ha vinto anche l'ultimo, giocato a giugno in semifinale a Monaco. Bautista ha battuto al secondo turno l'americano Reilly Opelka in due set con il punteggio di 6-4, 7-5.



Passa anche Novak Djokovic: il serbo, numero uno del ranking Atp, ha battuto in due set il canadese Denis Shapovalov (36 del ranking) con il punteggio di 6-3, 6-3 in un'ora e 11 minuti. Definito l'avversario di Fabio Fognini agli ottavi, sarà il russo Karen Kachanov (n.7) che ha battuto l'americano Taylor Fritz in due set per 6-2, 6-4.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata