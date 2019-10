Atp Shanghai, al primo turno avanza Fognini: il ligure 12esimo in ranking Atp

Nel primo turno del Rolex Shanghai Masters, penultimo Atp Masters 1000 della stagione dotato di un montepremi di 7.473.620 dollari, che si disputa sul cemento della metropoli cinese. Fabio Fognini, numero 12 del ranking mondiale e decimo favorito del seeding, in corsa per le ATP Finals, ha battuto lo statunitense Sam Querrey, numero 55 Atp, in due set. con il punteggio di 6-4, 6-2.

Semaforo rosso invece per Lorenzo Sonego. Il tennista piemontese, numero 55 del ranking mondiale, è stato sconfitto dal francese Gael Monfils, numero 11 Atp e nona testa di serie, con il punteggio di 7-5, 6-7 (1), 6-3. Fuori anche Marco Cecchinato. Il palermitano, promosso dalle qualificazioni, ha ceduto per 6-2, 7-5, in un'ora ed undici minuti di gioco, al francese Benoit Paire, numero 23 Atp.

Intanto non presenta cambiamenti la top ten del ranking mondiale, sempre comandata da Novak Djokovic, alla 49esima settimana consecutiva al vertice: sono 272 le settimane complessive sul trono per il serbo, terzo nella speciale classifica all time, preceduto solo da Pete Sampras, secondo con 286 settimane, e Federer, leader con 310 settimane. Grazie al titolo conquistato a Tokio Nole ha portato a 1140 i punti di vantaggio su Rafa Nadal, fermo per il problema alla mano sinistra e prossimo alle nozze, poi in terza posizione Roger Federer. L'Italtennis conserva due suoi esponenti fra i Top-15 della classifica mondiale, ma soprattutto con l'ingresso anche di Salvatore Caruso vanta otto giocatori tra i primi 100 del mondo.

Si fa sempre più interessante il duello per la leadership nazionale in questo finale di stagione: Fabio Fognini è sempre 12esimo, con appena 59 punti di margine ora su Matteo Berrettini. Il romano inoltre questa settimana è decimo nella Race to London e 13° il ligure, con entrambi ancora in corsa per la qualificazione al Masters. Scende un gradino Lorenzo Sonego, ora al numero 55, in leggero calo pure Marco Cecchinato (69°, -4) e Andreas Seppi (72°, -1), mentre risalgono due posti Stefano Travaglia (ora numero 85) e uno Thomas Fabbiano (91°). Grazie al trionfo nel challenger di Barcellona Salvatore Caruso entra per la prima volta in Top 100, issandosi al numero 98.

Questa la top ten del ranking ATP di questa settimana: 1. Djokovic, Novak (SRB) 0 10.365 punti, 2. Nadal, Rafael (ESP) 0 9.225, 3. Federer, Roger (SUI) 0 7.130, 4. Medvedev, Daniil (RUS) 0 4.965, 5. Thiem, Dominic (AUT) 0 4.915, 6. Zverev, Alexander (GER) 0 4.185, 7. Tsitsipas, Stefanos (GRE) 0 3.630, 8. Nishikori, Kei (JPN) 0 3.040, 9. Khachanov, Karen (ARG) 0 2.945, 10. Bautista Agut, Roberto (ITA) 0 2.575.

