Atp Roma, subito ko Fabio Fognini

Fabio Fognini esce di scena al secondo turno degli Internazionali BNL d'Italia, in svolgimento al Foro Italico a Roma. Il tennista azzurro ha perso in due set, con il punteggio di 7-5, 7-6 (4), contro il francese Ugo Humbert, in un'ora e 59' di gioco. Il campione di Arma di Taggia, numero 7 del tabellone, era al rientro nel circuito dopo l'operazione alle caviglie alla quale si è sottoposto a fine maggio. In serata tocca ad altri due azzurri: Sonego e il giovane Musetti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata