Atp Rio, Thiem eliminato dal torneo. Fuori anche Fognini e Cecchinato

L'austriaco: "Brutta giornata, non ho trovato il mio gioco"

L'austriaco Dominic Thiem, numero 8 del mondo e numero 1 del seeding del torneo ATP di Rio de Janeiro, è stato battuto 6-3, 6-3 dal serbo Laslo Djere. "Ho avuto dolore, poi è diminuito, ma ho avuto una brutta giornata, non ho trovato il mio gioco, le cose sono andate male e ha sempre controllato lui", ha detto l'austriaco dopo la sconfitta contro il numero 90 del mondo. Fuori anche gli azzurri Marco Cecchinato, numero 3 del tabellone, sconfitto dallo sloveno Aljaz Bedene per 7-5, 7-6 (7/1), e Fabio Fognini (numero 2 del seeding) sconfitto dal canadese Félix Auger-Aliassime per 6-2, 6-3.

