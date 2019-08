Atp Montreal, Fognini approda ai quarti: affronterà Nadal

Fabio Fognini centra l'ingresso nei quarti di finale alla 'Rogers Cup', torneo ATP Masters 1000 dotato di un montepremi di 5.701.945 dollari in corso sui campi in cemento di Montreal (ad anni alterni con Toronto), in Canada. Il 32enne di Arma di Taggia, numero 11 del ranking mondiale e settima testa di serie, dopo l'esordio positivo direttamente al secondo turno con lo statunitense Tommy Paul, numero 128 Atp, proveniente dalle qualificazioni, nella notte italiana ha superato anche il francese Adrian Mannarino, numero 69 della classifica mondiale: 6-2 7-5 il punteggio, in un'ora e 46 minuti di gioco, in favore dell'azzurro, che ha così colto la terza affermazione su cinque confronti diretti con il mancino di Soisy sous Montmorency.

Sulla strada di Fognini, reduce dai quarti a Los Cabos (dove non è riuscito a confermare il titolo vinto lo scorso anno), c'è ora Rafa Nadal, numero 2 della classifica mondiale e primo favorito del tabellone: sarà il 16esimo testa a testa fra i due, con il campione spagnolo in vantaggio per 11 a 4 nel bilancio dei precedenti, ma è l'azzurro ad essersi aggiudicato l'ultimo in ordine di tempo, quello che in primavera gli ha spalancato le porte della finale a Montecarlo - un 6-4 6-2 che il maiorchino non ha sicuramente dimenticato - dove il 32enne di Arma di Taggia ha conquistato il suo primo '1000' in carriera.



