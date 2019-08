Atp Montreal, Fognini accede agli ottavi

Al primo turno del torneo in Canada il ligure supera per 7-6, 6-3, lo statunitense Tommy Paul

Buona la prima per Fabio Fognini alla 'Rogers Cup', torneo Atp Masters 1000 in corso sui campi in cemento di Montreal, in Canada. Il 32enne ligure, numero 11 del ranking e settima testa di serie, entrato in gara direttamente al secondo turno, ha superato per 7-6, 6-3, lo statunitense Tommy Paul, numero 128 Atp, proveniente dalle qualificazioni. Prossimo avversario dell'azzurro il francese Adrian Mannarino, numero 69, che si è imposto sul croato Borna Coric, testa di serie numero 11 e numero 14 Atp.



