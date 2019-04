Atp Montecarlo, Sonego per la prima volta ai quarti. Fuori Cecchinato

Lorenzo Sonego per la prima volta in carriera approda nei quarti in un '1000'. Al Rolex Monte-Carlo Masters in corso sulla terra rossa del Country Club di Montecarlo, nel Principato di Monaco, il 23enne piemontese, numero 96 del ranking mondiale, promosso dalle qualificazioni, ha sconfitto per 6-2 7-5, in un'ora e 24 minuti di partita, il britannico Cameron Norrie, numero 56 Atp. Grazie a questo risultato Sonego è praticamente certo di entrare per la prima volta in carriera tra i primi settanta del ranking. Venerdì nei quarti l'azzurro troverà il vincente del match tra l'austriaco Dominic Thiem, numero 5 del ranking e 4 del seeding, ed il serbo Dusan Lajovic, numero 48 Atp.

Nulla da fare invece per Marco Cecchinato. Nel match valido per gli ottavi di finale il 26enne palermitano, numero 16 del ranking mondiale e 11esima testa di serie, ha ceduto per 6-4 4-6 6-4, dopo due ore ed un quarto di lotta, all'argentino Guido Pella, numero 35 del ranking mondiale.



