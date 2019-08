Atp Los Cabos: Fognini fuori ai quarti contro Fritz

Fabio Fognini esce di scena ai quarti di finale del torneo Atp 250 di Los Cabos, che si disputa su campi in cemento. Il campione in carica, numero 9 del mondo e prima testa di serie, ha perso in due set con il punteggio di 6-1, 7-6 (1) in un'ora e 29 minuti di gioco contro lo statunitense Taylor Fritz, numero 28 del ranking Atp.



© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata