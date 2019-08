Atp Los Cabos, Fognini accede ai quarti

Comincia con il piede giusto la difesa del titolo per Fabio Fognini, che ha assorbito bene il passaggio dalla terra al cemento. All'alba italiana il ligure, campione in carica e prima testa di serie, ha esordito positivamente - direttamente al secondo turno - nell'"Abierto Mexicano de Tenis Mifel", torneo ATP 250 in corso sui campi in cemento di Cabo del Mar, in Messico. Il 32enne di Arma di Taggia, numero 9 Atp, ha battuto in rimonta per 46 63 64, dopo due ore e otto minuti di lotta, lo spagnolo Marcel Granollers, numero 103 Atp. Nei quarti Fognini dovrà vedersela con lo statunitense Taylor Fritz, numero 28 del ranking mondiale e quinta testa di serie.



