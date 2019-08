Atp Kitzbuhel, Sonego supera Verdasco ed è in semifinale

Battuto dal torinese il numero 32 del ranking mondiale per 6-4, 6-4 in un'ora e 36 minuti

Lorenzo Sonego approda alle semifinali del 'Generali Open", torneo Atp 250 in corso sui campi in terra rossa di Kitzbuhel, in Austria. Il 24enne di Torino, numero 56 Atp e settima testa di serie, ha battuto in due set lo spagnolo Fernando Verdasco, numero 32 del ranking mondiale e terzo favorito del seeding, con il punteggio diProssimo avversario di Sonego attende il vincente del confronto tra Thiem e Andujar



