Atp Kitzbuhel, Fabbiano fuori all'esordio

Esordio amaro per Thomas Fabbiano al 'Generali Open', torneo ATP 250 con un montepremi di 524.340 euro in corso sui campi in terra rossa di Kitzbuhel, in Austria. Il 30enne di San Giorgio Ionico, numero 82 Atp, reduce dai quarti a Gstaad, è stato battuto all'esordio per 7-6(7) 1-6 6-1, dopo oltre due ore e mezza di partita, dallo spagnolo Jaume Munar, numero 88 del ranking mondiale. Match strano dove soltanto il primo parziale è stato equilibrato: il pugliese lo ha perso al tie-break per 9 punti a 7 dopo aver fallito un set-point sul 6 a 5.

Le altre due frazioni sono state a senso unico ed in quella decisiva Fabbiano ha perso due volte di fila il servizio (sesto e quarto gioco) dopo aver faticato a tenere la battuta anche nel secondo game. A guidare il seeding è l'austriaco Dominic Thiem, numero 4 del ranking mondiale: il 25enne di Wiener Neustadt precede il serbo Dusan Lajovic, numero 26 Atp, lo spagnolo Fernando Verdasco, numero 32 Atp, e l'uruguaiano Pablo Cuevas, numero 53 Atp. Le prime quattro teste di serie entreranno in gara direttamente al secondo turno.



