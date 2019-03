Atp Indian Wells, forfait Nadal: Federer in finale senza giocare

Non si giocherà la attesissima semifinale fra Rafa Nadal e Roger Federer al Bnp Paribas Open, primo Atp Masters 1000 del 2019, in corso sui campi in cemento di Indian Wells. Il tennista spagnolo è stato infatti costretto a dichiarare forfait a causa dell'infortunio al ginocchio destro patito nella semifinale vinta contro il russo Karen Khachanov. Pertanto Roger Federer - si legge sul profilo Twitter del torneo - accede direttamente alla finale senza giocare.

.@RafaelNadal has withdrawn from the tournament due to a right knee injury. We wish Rafa a speedy recovery.



Roger Federer advances to the final by walkover.#BNPPO19 pic.twitter.com/XXahjOyOXn