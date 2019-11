ATP Finals: Zverev batte Medvedev e va in semifinale. Fuori Nadal

Niente semifinale e sfida con Federer, per Rafa Nadal eliminato dalle ATP Finals di Londra. Dopo il numero due al mondo Novak Djokovic, fa le valigie anche il primatista del ranking mondiale. Fatale per il maiorchino la sconfitta nel match della prima giornata contro Sasha Zverev che si è aggiudicato il passaggio del turno con la vittoria nell'incontro con il russo Daniil Medvedev in due set con il punteggio di 6-4, 7-6 (4).

Per Nadal la "consolazione" del premio da numero uno al mondo: "Dopo tutti gli infortuni che ho dovuto sopportare, non avrei mai pensato a 33 anni di tenere ancora per le mani questo trofeo - dichiara lui di fronte al pubblico dell'O2 Arena -. Ho lavorato sui dettagli per raggiungere questo risultato e devo dire grazie alla mia famiglia e al mio team, perché senza il loro supporto non sarebbe stato possibile essere qui oggi".

Oggi le semifinali delle ATP Finals, fin qui molto equilibrate. Alle 15 Tsitsipas sfiderà Roger Federer, che ha già messo nel mirino il settimo trionfo al Masters. Alle 21 Dominic Thiem scenderà in campo con il campione in carica Zverev.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata