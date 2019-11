Atp Finals: Tsitsipas in finale, Federer battuto

E' Stefanos Tsitsipas il primo finalista delle ATP World Tour Finals 2019 (9 milioni di dollari di montepremi) - per il terzo anno griffate Nitto - che si stanno disputando sul veloce indoor della "O2 Arena" nella capitale della Gran Bretagna, sede dell'evento dal 2009 e fino al 2020 (poi Londra lascerà spazio a Torino). Il giovane tennista greco, numero 6 del Mondo, alla sua prima partecipazione alle Finals, ha battuto in semifinale Roger Federer, numero 3 al Mondo, in due set con il punteggio di 6-3, 6-4 in 1 ora e 37 minuti. Tsitsipas affronterà in finale il vincente della seconda semifinale in programma stasera, di fronte l'austriaco Dominic Thiem e il tedesco Alexander Zverev.

