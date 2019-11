Atp Finals, oggi la finale Tsitsipas-Thiem

Saranno Stefanos Tsitsipas e Dominic Thiem a giocarsi il titolo di "Maestro" delle ATP Finals di Londra. Ieri, in semifinale, il greco ha sconfitto 6-3, 6-4 Roger Federer, mentre l'austriaco ha battuto il campione in carica Alex Zverev 7-5, 6-3. La finale alle 19 ora italiana. Per entrambi è la prima finale Masters e anche per Austria e Grecia è una novità assoluta.

Nello scontro generazionale tra il 38enne King Roger e Tsitsipas, separati da 17 anni e 4 giorni (record per il Masters), ad avere la meglio è stata la maggior freschezza proprio del 21enne greco. Federer, recordman di successi al Masters (6), giocava la sua 16esima semifinale con l’obiettivo di centrare l’11esima sfida per il titolo. Strada sbarrata da uno Tsitipas autore di una partita praticamente perfetta, come d'altronde è stato tutto il suo torneo. Per il greco è il secondo successo contro Federer dopo quello dello scorso gennaio negli ottavi degli Australian Open.

In serata poi il successo di Thiem: il classe '93, ha vinto il primo parziale vincendo per 7 giochi a 5 grazie proprio al break finale del set. Zverev apparso nervoso non è riuscito a sfruttare tre palle break durante il set, errori che gli sono costati cari. Nel secondo parziale l'austriaco, sempre molto concentrato, torna a graffiare nel sesto gioco fa il break senza farsi più riprendere.

