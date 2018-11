ATP Finals di Londra, Federer ko: Zverev passa in due set e conquista la finale

Alexander Zverev è il primo finalista delle Atp World Tour Finals 2018 (torneo veloce Indoor dal montepremi di più di 7 milioni di euro) in corso alla O2 Arena di Londra. Il tedesco, numero 5 Atp, finito secondo nel 'Guga Kuerten Group', ha battuto in semifinale Roger Federer, numero tre del ranking mondiale, che ha chiuso al comando il 'Lleyton Hewitt Group', in due set con il punteggio di .

Per Zverev, 21enne di Amburgo, è la prima finale raggiunta alle ATP Finals alla sua seconda partecipazione. Il tedesco, allenato dall'ex numero 1 Ivan Lendl, lo scorso anno si era fermato nel round robin. Per il 37enne Federer, invece, era questa la sedicesima partecipazione alle Finals, torneo vinto in carriera sei volte. Nella seconda semifinale in programma sabato sera, di fronte Novak Djokovic, numero 1 del mondo, che ha chiuso al comando il 'Guga Kuerten Group', e Kevin Anderson, numero 6 Atp, finito secondo nel 'Lleyton Hewitt Group'.

