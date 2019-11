ATP Finals: Berrettini contro Thiem per la storia. Eroico Nadal

Il 23enne azzurro oggi in campo per strappare la prima vittoria italiana al singolo nei Masters di fine stagione

Le ultime residue speranze di qualificazione alle semifinali delle ATP Finals per Matteo Berrettini sono sfumate quando l'austriaco Dominic Thiem ha piegato il serbo Novak Djokovic al termine di una splendida battaglia. Così la sfida che oggi attende il 23enne tennista azzurro a Londra, proprio contro il 26enne di Neustadt, anche se avrà una valenza solo per le statistiche in realtà potrebbe rappresentare un'altra pagina di storia del tennis italiano. Mai nessun azzurro, infatti, ha vinto una partita di singolare dei Masters di fine stagione. Sia Adriano Panatta nel 1975, che Corrado Barazzutti nel 1978, uscirono sconfitti in tutte le partite disputate.

Berrettini ha perso contro Djokovic e Roger Federer, ma è anche vero che Thiem è l'unico fra i top 5 che ha già battuto. E' successo qualche settimana fa al torneo Masters 1000 di Shanghai, con l'austriaco che si è preso subito la rivincita due settimane dopo a Vienna. Thiem è già matematicamente qualificato per le semifinali, ma è arrivato all’appuntamento di fine anno al top della forma e deve ancora blindare il primato nel gruppo Borg. Non mancheranno dunque le motivazioni e sarà partita vera su ambo i fronti. Prima di volare a Madrid per difendere i colori azzurri in Coppa Davis, però, Berrettini proverà a mettere la sua firma almeno una volta in queste prime storiche ATP Finals.

Intanto nel primo match del programma odierno, Rafa Nadal ha realizzato un'altra straordinaria impresa di una carriera impareggiabile. Nella partita valida per la seconda giornata del 'Gruppo Agassi', il campione spagnolo, numero 1 del Mondo, è stato protagonista di una straordinaria vittoria ai danni del russo Daniil Medvedev, numero 4 Atp, con il punteggio di 6-7 (3), 6-3, 7-6 (4) in 2 ore e 49 minuti. Nadal ha rimontato uno svantaggio di 1-5 nel set decisivo, annullando anche un match point, e ora si giocherà l'accesso alle semifinali nell'ultima giornata. "Non ti capita quasi mai di avere giornate in cui non giochi al massimo e riesci a vincere lo stesso. Mi dispiace per Daniil perché nel terzo set ha giocato meglio lui”, il commento di Nadal. Per Medvedev, invece, eliminazione quasi certa. Il russo deve sperare che questa sera il greco Stefanos Tsitsipas superi Alexnader Zverev per avere una chance nell'ultima giornata proprio contro il tedesco.

