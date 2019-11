Atp Finals, Berrettini battuto da Federer in due set

Matteo Berrettini non riesce neanche stavolta a battere il mito del tennis Roger Federer e subisce la seconda sconfitta in due partite alle Atp Finals in svolgimento a Londra. A quattro mesi dalla lezione negli ottavi di Wimbledon l'atleta azzurro è stato sconfitto in due set dal campione svizzero, numero tre del ranking, con il punteggio di 7-6 (2) 6-3. Dopo il ko contro Novak Djokovic il numero 8 al mondo fallisce così il riscatto. Comunque sorridente il tennista romano: "E' stata una partita positiva anche guardando da dove sono partito a Wimbledon. Il voto è molto più che sufficiente, non giocavo con l'ultimo arrivato. É la sua 58/ma vittoria al Master, ed è più abitato di me. In un paio di palle break potevo fare meglio per poter rientrare. Sicuramente in campo sono entrato con una consapevolezza un po' diversa rispetto a Wimbledon dove mi aveva sorpreso di più. Mi sono meritato di stare qua, è una cosa che mi sono detto: goditela fino in fondo'", ha detto in un video diffuso sul sito di Sky Sport Berrettini al termine del match.

