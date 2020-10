Atp: Djokovic sempre al comando, altro best ranking per Sinner

Non presenta variazioni la top ten del ranking Atp, che vede in vetta sempre Novak Djokovic. Rimangono 1890 i punti di vantaggio del serbo su Rafa Nadal, a sua volta seguito dall’austriaco Dominic Thiem, davanti a Roger Federer. In quinta posizione il greco Stefanos Tsitsipas davanti al russo Daniil Medvedev, ulteriormente avvicinato dal tedesco Alexander Zverev. All’ottavo posto figura il russo Andrey Rublev che precede l’argentino Diego Schwartzman, quindi Matteo Berrettini, che chiude la top ten dove è entrato lo scorso novembre. Per quello che riguarda gli altri azzurri, stabile al 16° posto Fabio Fognini, che dopo il rientro nel tour dopo la doppia operazione alle caviglie ha deciso di chiudere anzitempo la stagione anche per via della positività al coronavirus.

Alle loro spalle Lorenzo Sonego si conferma al numero 42, ora immediatamente seguito da Jannik Sinner, che guadagna altre tre posizioni portandosi al 43° posto, suo nuovo best ranking. Nessun cambiamento poi per Stefano Travaglia, numero 73, Marco Cecchinato (77), Salvatore Caruso (79°) e Gianluca Mager (numero 96). Questa la top ten del ranking Atp. 1 Djokovic (Ser) 11.740 punti, 2 Nadal (Spa) 9.850, 3 Thiem (Aut) 9.125, 4 Federer (Svi) 6.630, 5 Tsitsipas (Gre) 5.925, 6 Medvedev (Rus) 5.890, 7 Zverev (Ger) 5.015, 8 Rublev (Rus) 3.429, 9 Schartzman (Arg) 3.285, 10 Berrettini (Ita) 3.075.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata