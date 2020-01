ATP Cup: Russia-Italia 2-0, Fognini si arrende a Medvedev

Secondo ko italiano a Perth: dopo Travaglia anche il 32enne azzurro di Arma di Taggia subisce una sconfitta in rimonta per 1-6, 6-1, 6-3

Inizia con una sconfitta l'avventura dell'Italia nell'ATP Cup, il nuovo evento a squadre in calendario dal 3 al 12 gennaio. Alla RAC Arena di Perth, sede degli incontri del Gruppo D, gli Azzurri sono sotto per 2-0 contro la Russia dopo i primi due match di singolare. Dopo la sconfitta di Stefano Travaglia contro Karen Khachanov, anche Fabio Fognini si è dovuto arrendere di fronte a Daniil Medvedev. Il 23enne moscovita, numero 5 Atp e finalista agli ultimi US Open si è imposto in tre set con il punteggio di contro il 32enne di Arma di Taggia, numero 12 del ranking mondiale. In chiusura il doppio tra la coppia azzurra formata da Fognini e Simone Bolelli e quella russa composta da Khachanov e Medvedev servirà solo a definire la differenza set nel girone.

