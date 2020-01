ATP Cup, finale Spagna-Serbia

Sarà Spagna-Serbia la finale della prima edizione dell'ATP Cup, la nuova competizione a 24 nazioni in corso in Australia. In semifinale gli iberici hanno eliminato i padroni di casa dell'Australia 3-0, mentre la Serbia ha sconfitto la Russia con lo stesso punteggio. Domani mattina a Sydney, a partire dalle 8.30 ora italiana, la sfida tra Roberto Bautista Agut e Dusan Lajovic. A seguire l'attesissimo match tra Rafa Nadal e Novak Djokovic, rispettivamente numero uno e due al mondo. Sarà il 55esimo confronto diretto tra i due giocatori, con Djokovic in vantaggio 28 a 26. Il miglior antipasto possibile in vista degli Australian Open.