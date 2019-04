Atp Budapest, Berrettini in finale contro Krajinovic

Matteo Berrettini in finale a Budapest (Atp 250 da 586 mila euro di montepremi). Ha battuto (6-4, 6-2) il serbo Laslo Djere. In finale trova l’altro serbo Filip Krajinovic. Dopo Fognini-Lajovic a Montecarlo, continua lo scontro Italia-Serbia nel tennis.

Per Berrettini quella di Budapest è la seconda finale in carriera nel circuito maggiore dopo quella di Gastad dello scorso luglio (dove poi ha vinto il suo primo titolo Atp). In finale Berrettini si troverà di fronte Filip Krajinovic, numero 105 Atp, proveniente dalle qualificazioni, che ha battuto il francese Pierre-Hugues Herbert, numero 49 del ranking mondiale, con il punteggio di 6-2, 6-2.

