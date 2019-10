Atp Anversa: trionfa Murray, battuto in rimonta Wawrinka

Andy Murray torna dopo un lungo digiuno al successo aggiudicandosi il titolo dell'European Open, torneo Atp 250 che si è concluso sui campi in cemento della Lotto Arena di Anversa, in Belgio. Lo scozzese, numero 243 Atp, ha battuto in rimonta nella finale lo svizzero Stanislas Wawrinka, numero quattro del tabellone e 18° del ranking, che aveva fermato in semifinale la corsa di Jannik Sinner. Murray si è imposto in tre set con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-4 in due ore e 38 minuti.

L'altoaltesino, numero 119 del ranking e in gara con una wild card, si arrende nella sua prima semifinale in carriera nel circuito maggiore ma prenota il futuro perché ha dimostrato di potersela giocare con i big a viso aperto

