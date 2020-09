Al Forte Village arriva il nuovo Atp 250

I campi in terra battuta del Forte Village, resort esclusivo nel sud della Sardegna, si preparano ad ospitare dal 12 al 18 ottobre 2020, uno degli appuntamenti di tennis tra i più prestigiosi a livello nazionale e internazionale, il Forte Village Sardegna Open, in programma subito dopo i Roland Garros e che rientra nel circuito degli ATP 250.

Organizzato dalla FIT, è l'unico torneo ATP che nel 2020 viene ospitato in Italia, dopo gli Internazionali di Roma. Un evento straordinario, senza precedenti nell’Isola, che vedrà la partecipazione di alcuni dei giocatori più forti al mondo, che si sfideranno in Sardegna, nella splendida cornice del Forte Village.

In un periodo caratterizzato dal rinvio e dalla cancellazione della maggior parte degli eventi sportivi più importanti nel mondo, la decisione di confermare questa tappa del circuito ATP 250 è stata resa possibile grazie all'unicità del Covid Protection Protocol che il Forte Village ha applicato fin dall'inizio della stagione estiva 2020, con l’obiettivo di creare all’interno del resort un ambiente protetto e garantire a tutti gli ospiti e ai suoi dipendenti la massima serenità. La stessa che consentirà anche agli atleti di giocare proseguendo la scalata della classifica in assoluta sicurezza.

“Siamo estremamente orgogliosi - dice Lorenzo Giannuzzi, amministratore delegato e general manager del Forte Village - di essere stati scelti dall’ATP e dalla FIT come location per ospitare, per la prima volta in Sardegna, nella splendida cornice del Forte Village, questo straordinario evento sportivo. Abbiamo confermato subito tutto il nostro sostegno come main sponsor della manifestazione e la partnership con la FIT nell’organizzazione dell’evento, e siamo lieti che questa importante collaborazione abbia contribuito a portare nella nostra isola uno dei tornei più importanti e seguiti del tennis internazionale. Con grande coraggio, determinazione e ottimismo, in un momento di grande incertezza, abbiamo scelto di investire su un protocollo unico, con l’obiettivo di ricreare all’interno del Forte Village un ambiente protetto e garantire a tutti i nostri ospiti e dipendenti la massima serenità e sicurezza, che ora possiamo mettere a disposizione degli atleti, consentendo loro di giocare ed ottenere nuovi e preziosi punti. Rivolgiamo un sentito ringraziamento alla Regione Sardegna per aver creduto in questo progetto capace di richiamare atleti da tutto il mondo, che rappresenta a tutti gli effetti un’occasione unica di visibilità per la nostra isola e per dare un forte impulso al settore turistico, non solo sportivo”.

