La Spagna lancia il guanto di sfida all’Italia nella finale della Coppa Davis 2026. Le Furie Rosse hanno conquistato l’accesso all’ultimo atto del torneo superando la Gran Bretagna in semifinale con un netto 2-0, senza concedere neanche un set agli avversari. Sulla superficie veloce indoor della Bologna Fiere Arena, gli spagnoli hanno dimostrato di essere una squadra temibile, pronta a contendere agli azzurri il titolo conquistato nelle ultime due edizioni.

A regalare il successo alla formazione iberica sono stati Rafael Jodar, vincitore contro Cameron Norrie, e Carlos Alcaraz, che ha liquidato Arthur Fery in poco più di un’ora. Una prestazione convincente che rappresenta un chiaro avvertimento per l’Italia di capitan Volandri, chiamata a difendere per la terza volta consecutiva la Coppa Davis.

La Spagna punta a riconquistare l’Insalatiera, che manca dal 2019, quando a Madrid conquistò il trofeo con Rafael Nadal protagonista. Oggi le ambizioni iberiche sono affidate soprattutto ad Alcaraz, reduce dal successo alle ATP Finals di Torino e tornato ai massimi livelli dopo l’infortunio, e al giovane talento Jodar.

2025 final ➡️ 2026 final Spain will face Italy tomorrow for the Davis Cup by Generali trophy. A repeat of last year’s title clash 💥 #DavisCup https://t.co/a7jsWMnuWs — Davis Cup (@DavisCup) November 28, 2026

Jodar e Alcaraz trascinano la Spagna: Gran Bretagna battuta 2-0

Il primo punto per gli spagnoli è arrivato grazie a Rafael Jodar, classe 2006 e numero 10 del ranking mondiale, che ha superato Cameron Norrie in due set. Il giovane madrileno ha dominato il primo parziale, chiuso sul 6-2, per poi contenere la reazione del britannico e imporsi 7-5 nel secondo.

“Sono molto contento di come ho chiuso il match, anche perché è coinciso con un momento molto complicato per me. Lui stava giocando davvero bene, specialmente sulle palle break. Sapevamo che non si sarebbe arreso e che avrebbe combattuto fino all’ultimo. Alla fine, anche se è stato difficile, sono davvero felice di aver dato alla Spagna il primo punto”, ha dichiarato Jodar al termine della partita.

Ancora più netto il successo di Carlos Alcaraz, che all’esordio in singolare a Bologna ha superato Arthur Fery con il punteggio di 6-2 6-1. Lo spagnolo non ha avuto bisogno della sua migliore versione per controllare la partita: ha conquistato 62 punti contro i 38 dell’avversario, chiudendo rapidamente il confronto e consegnando alla Spagna il pass per la finale.

Italia senza Sinner: Musetti e Cobolli chiamati all’impresa

Per l’Italia si prospetta una finale particolarmente impegnativa. Gli azzurri, ancora una volta senza Jannik Sinner, vanno a caccia del quinto titolo della propria storia e del terzo consecutivo. La squadra guidata da Filippo Volandri dovrà fare affidamento soprattutto su Lorenzo Musetti, chiamato a confermare il proprio stato di forma, e su Flavio Cobolli, che cercherà il riscatto dopo le due sconfitte in singolare contro Corea del Sud e Repubblica Ceca.

Servirà una prestazione di grande carattere, con un contributo importante anche dal doppio, nel quale potrebbe trovare spazio Matteo Berrettini. L’Italia spera inoltre di poter contare sul sostegno di Sinner, protagonista della straordinaria rinascita azzurra in Coppa Davis e determinante nei successi del 2023 e del 2024.

Proprio nel 2023 il campione altoatesino aveva trascinato l’Italia alla conquista del trofeo, 47 anni dopo il precedente successo. Nel 2024 gli azzurri avevano poi confermato il titolo a Malaga, prima di completare il percorso vincente nella successiva edizione a Bologna.

Italia-Spagna, la finale passa dalle sfide tra Musetti, Cobolli e Alcaraz

La prima sfida potrebbe rivelarsi decisiva per l’andamento della finale. Il confronto tra Lorenzo Musetti e Rafael Jodar metterà in palio il primo punto della giornata e potrebbe dare agli azzurri la spinta necessaria per affrontare il secondo singolare, quello tra Flavio Cobolli e Carlos Alcaraz.

Lo spagnolo parte con i favori del pronostico, ma l’Italia proverà a sfruttare il fattore campo e il sostegno del pubblico di Bologna per difendere il titolo. In caso di parità dopo i due singolari, sarà il doppio a decidere la squadra vincitrice: per gli azzurri potrebbero scendere in campo Andrea Vavassori e Lorenzo Musetti, mentre la Spagna potrebbe affidarsi a Marcel Granollers e Carlos Alcaraz.

For a fourth consecutive year, Italy are Davis Cup by Generali finalists 🇮🇹🏆 #DavisCup https://t.co/hpw24UBGx2 — Davis Cup (@DavisCup) November 28, 2026

La finale si preannuncia quindi particolarmente combattuta, con gli azzurri chiamati a una prova di squadra per fermare una Spagna che ha dimostrato tutta la propria forza in semifinale.

Italia-Spagna, orario della finale di Coppa Davis 2026

La finale di Coppa Davis tra Italia e Spagna si disputa oggi, domenica 29 novembre, alla Bologna Fiere Arena. Il programma prevede:

Ore 15:00: Lorenzo Musetti-Rafael Jodar, primo singolare tra i numeri due.

Lorenzo Musetti-Rafael Jodar, primo singolare tra i numeri due. A seguire: Flavio Cobolli-Carlos Alcaraz, secondo singolare tra i numeri uno.

Flavio Cobolli-Carlos Alcaraz, secondo singolare tra i numeri uno. A seguire, se necessario: doppio decisivo.

Italia-Spagna, dove vedere la finale di Coppa Davis in tv e streaming

La finale di Coppa Davis 2026 Italia-Spagna sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro su Rai 1 e SuperTennis.

Per chi preferisce seguire la sfida in streaming, sarà possibile collegarsi gratuitamente alle piattaforme RaiPlay e al sito ufficiale di SuperTennis. Gli appassionati potranno così seguire tutti gli incontri della finale e scoprire chi conquisterà l’Insalatiera.