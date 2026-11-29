Ancora Italia-Spagna. Il duello per i vertici del tennis si rinnova anche in Coppa Davis 2026, dopo che lo scorso anno a trionfare furono gli Azzurri, a caccia della loro terza vittoria consecutiva nel torneo. A Bologna tutto pronto per le sfide conclusive: il primo a scendere in campo sarà Lorenzo Musetti, che affronterà Rafael Jodar, poi sarà il turno di Flavio Cobolli, che se la vedrà con Carlos Alcararaz. In caso di pareggio nel singolare, tutto si deciderà nel match di doppio, che potrebbe essere giocato dal duo Matteo Berrettini-Andrea Vavassori contro Marcel Granollers-Pedro Martinez. L’Italia arriva alla finale dopo aver superato la Corea del Sud ai quarti e la Repubblica Ceca in semifinale: in entrambi i casi, è stato decisivo proprio lo spareggio di coppia.