Ancora Italia-Spagna. Il duello per i vertici del tennis si rinnova anche in Coppa Davis 2026, dopo che lo scorso anno a trionfare furono gli Azzurri, a caccia della loro terza vittoria consecutiva nel torneo. A Bologna tutto pronto per le sfide conclusive: il primo a scendere in campo sarà Lorenzo Musetti, che affronterà Rafael Jodar, poi sarà il turno di Flavio Cobolli, che se la vedrà con Carlos Alcararaz. In caso di pareggio nel singolare, tutto si deciderà nel match di doppio, che potrebbe essere giocato dal duo Matteo Berrettini-Andrea Vavassori contro Marcel Granollers-Pedro Martinez. L’Italia arriva alla finale dopo aver superato la Corea del Sud ai quarti e la Repubblica Ceca in semifinale: in entrambi i casi, è stato decisivo proprio lo spareggio di coppia.
Punti chiave
Jodar compie una mezza impresa simile a quella del sesto game: vince per 40-30 dopo essere stato sotto 0-30 e riduce lo svantaggio: siamo sul 5-3 per Musetti.
Ancora un 40-15 per Musetti, che conquista anche il settimo game e si porta sul 5-2. Primi segnali di nervosismo, invece, per Jodar.
Game straordinario da parte di Jodar, che annulla addirittura tre tre palle break di Musetti (da 40-0 a 40-40) e si impone ai vantaggi.
Con uno smash, Musetti mette il sigillo anche al quinto game e mantiene il servizio. E’ ancora 40-15 per lui; si consolida il suo vantaggio in questo primo set.
Super break di Musetti, che strappa il servizio a Jodar. Il quarto game si chiude ancora sul 40-15 per l’azzurro.
Due ace per Lorenzo Musetti e due errori a rete di Jodar permettono al tennista toscano di riportarsi avanti. Il terzo game si chiude sul 40-15.
Jodar risponde al vantaggio azzurro e si aggiudica il secondo game per 40-30, mantenendo il servizio e trovando il pareggio.
Lorenzo Musetti conquista il primo game dopo un lungo scambio con l’avversario, che annulla due volte i vantaggi dell’azzurro. Prima ancora, l’italiano ha sterilizzato una palla break di Jodar.
Comincia ufficialmente la finale di Coppa Davis 2026. Subito in campo Lorenzo Musetti, attuale n. 27 al mondo, contro Rafael Jodar, n. 10 del ranking. Il primo a servire sarà l’italiano.
In campo entra per prima la squadra spagnola, subito seguita da quella azzurra per le presentazioni pre-match. Grande atmosfera alla Bologna Fiere Arena, dove il pubblico si alza in piedi per gli inni nazionali. Sugli spalti anche Jasmine Paolini.
Ad aprire la finale di Coppa Davis 2026 sarà il singolare tra Lorenzo Musetti e Rafael Jodar, che in passato si sono affrontati due volte. Entrambi i match risalgono a quest’anno e a spuntarla è sempre stato lo spagnolo, che si è imposto in tre set ai quarti di finale di Washington e in due set ai 32esimi del Master 1000 in Canada.