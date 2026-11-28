Lorenzo Musetti si toglie qualche sassolino dalle scarpe, in conferenza stampa, dopo la vittoria dell’Italia contro la Repubblica Ceca nella semifinale di Coppa Davis 2026. “Tutti erano sul carro l’anno scorso quando ho fatto la semifinale al Roland Garros, una stagione sulla terra pazzesca, l’ingresso in Top 10, le Finals a Torino, in Australia Top 5. Poi al primo infortunio, tutti i miei fan, la parte dei fan che parla, tutti spariti. Questo mi fa riflettere sulle persone e sullo sport in generale”, ha detto il tennista azzurro davanti ai giornalisti.

“E’ molto facile essere dei vincenti, quando si vince, bisogna esserlo anche quando si perde. Quest’anno per me è stato complicatissimo, soprattutto fisicamente. Sono stato quasi depresso dopo l’infortunio in Australia. Ritrovare sensazioni così mi fa sentire un vincente ed è questo che ha fatto la differenza oggi. Con questo atteggiamento di possiamo giocare il titolo domenica”.

Il percorso di Musetti in Coppa Davis 2026

Musetti venerdì ha disputato il primo match di singolare nella semifinale contro la Repubblica Ceca, superando Jakub Mensik per 6-3 6-4 in un’ora e 26 minuti di gioco. Il 24enne carrarino è stato protagonista anche ai quarti di finale contro la Corea del Nord, grazie alla vittoria contro Seongchan Hong per 6-0 7-5. Il n°27 della classifica mondiale ha dimostrato di essere il più in forma dei suoi in questi giorni, capace di figurare bene anche nel doppio (decisivo) al fianco di Andrea Vavassori (privo del suo compagno Simone Bolelli, dal quale si separerà a fine stagione).