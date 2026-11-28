L’Italia vola ancora una volta in finale di Coppa Davis battendo la Repubblica Ceca 2-1. Decisivo il doppio di Lorenzo Musetti e Andrea Vavassori. Gli azzurri hanno chiuso il tie-break sul 7-4, conquistando il match e regalando all’Italia, campione da tre edizioni consecutive, l’accesso alla finale, dove affronterà la vincente della sfida tra Gran Bretagna e Spagna.