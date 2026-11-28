I dubbi erano pochi e la Spagna, sabato pomeriggio, contro la Gran Bretagna, ha dato solo ulteriori conferme. Rafael Jodar e Carlos Alcaraz hanno sconfitto rispettivamente Cameron Norrie e Arthur Fery nei singolari della seconda semifinale della Coppa Davis 2026. La squadra capitana da David Ferrer ha archiviato la sfida contro gli inglesi con estrema facilità (per 2-0), senza dover ricorrere (nemmeno questa volta) all’incontro di doppio. In finale le Furie Rosse sfideranno l’Italia che venerdì ha eliminato la Repubblica Ceca per 2-1. Appuntamento domenica 29 novembre, sempre a Bologna, a partire dalle ore 15.00.