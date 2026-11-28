Gran Bretagna e Spagna oggi, sabato 28 novembre, si sfidano nella seconda semifinale di Coppa Davis 2026. Chi vince vola in finale contro l’Italia che venerdì ha eliminato la Repubblica Ceca. Nella squadra iberica, capitanata da David Ferrer, giocano Carlos Alcaraz, Rafael Jodar, Daniel Merida, Pedro Martinez e Marcel Granollers. A rappresentare la Gran Bretagna, invece, ci sono Arthur Fery, Cameron Norrie, Toby Samuel, Henry Patten, Neal Skupski e il capitano Leon Smith.

Gli inglesi arrivano a questo prestigioso appuntamento dopo aver eliminato la Germania di Alexander Zverev ai quarti di finale (grazie alle vittorie di Norrie in singolare contro Jan Lennard Struff e della coppia Patten-Skupski in doppio contro Kevin Krawietz-Tim Puetz). Mentre le Furie Rosse hanno sconfitto l’Austria con un netto 2-0, senza che Alcaraz scendesse in campo.

Dove vedere la semifinale di Coppa Davis 2026 in tv

La semifinale di Coppa Davis 2026 tra Gran Bretagna e Spagna, in scena a Bologna, si può vedere in diretta e in chiaro su SuperTennis e SuperTennis+. Il primo singolare ha inizio alle ore 12.00.