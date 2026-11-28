I dubbi erano pochi e la Spagna, sabato pomeriggio, contro la Gran Bretagna, ha dato solo ulteriori conferme. Rafael Jodar e Carlos Alcaraz hanno sconfitto rispettivamente Cameron Norrie e Arthur Fery nei singolari della seconda semifinale della Coppa Davis 2026. La squadra capitana da David Ferrer ha archiviato la sfida contro gli inglesi con estrema facilità (per 2-0), senza dover ricorrere (nemmeno questa volta) all’incontro di doppio. In finale le Furie Rosse sfideranno l’Italia che venerdì ha eliminato la Repubblica Ceca per 2-1. Appuntamento domenica 29 novembre, sempre a Bologna, a partire dalle ore 15.00.

Spagna-Gran Bretagna 2-0

Rafael Jodar VS Cameron Norrie 6-2 7-5

Carlos Alcaraz VS Arthur Fery 6-2 6-1

Spagna-Austria 2-0

Ai quarti di finale la nazionale spagnola è stata ugualmente una sentenza. Gli iberici hanno vinto la sfida contro l’Austria per 2-0, senza che Alcaraz dovesse scendere in campo. A coach Ferrer sono bastate le vittorie dei giovani Jodar e Merida.