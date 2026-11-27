Oggi venerdì 27 novembre 2026 è il giorno di Italia-Repubblica Ceca, la semifinale di Coppa Davis per gli Azzurri guidati da Filippo Volandri. Dopo la vittoria, più faticosa del previsto, contro la Corea del Sud per 2-1, questo pomeriggio l’Italia torna in campo a Bologna per centrare la qualificazione alla finale di domenica.

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L’altra semifinale

Ieri la Spagna di Alcaraz ha battuto 2-0 l’Austria, qualificandosi nella quale affronterà sabato la Gran Bretagna. I britannici, a sorpresa, hanno infatti eliminato la Germania del numero 1 al mondo, Alexander Zverev. Daniel Merida ha vinto il primo singolare contro Joel Schwaerzler, Rafael Jodar ha conquistato il punto decisivo battendo in tre set Jurij Rodionov. La Gran Bretagna ha spuntato la qualificazione grazie al doppio decisivo, con la coppia formata da Henry Patten e Neal Skupski che ha battuto Kevin Krawietz e Tim Puetz in due set con il punteggio di 6-2, 7-6 (6). Nei due singolari, Cameron Norrie ha battuto Jan-Lennard Struff per 6-3, 3-6, 6-2 mentre Zverev ha avuto la meglio di Arthur Fery per 6-3, 6-2.

Getting the job done 💪 Spain move on to the semi-finals without dropping a point in Bologna 😮‍💨 #DavisCup https://t.co/gEnkpCHk8K — Davis Cup (@DavisCup) November 26, 2026

Italia-Repubblica Ceca: orario e dove vederla in tv in chiaro

La sfida tra Italia-Repubblica Ceca, valida per la semifinale della Coppa Davis 2026, inizia alle 16. Questo è l’ordine di gioco:

Lorenzo Musetti – Tomas Machac/Jakub Mensik

Flavio Cobolli – Jiri Lehecka

Eventuale doppio

Il match sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su SuperTennis e su Rai 1, in streaming gratis sul sito di SuperTennis e sul portale Rai Play.