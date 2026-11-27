Home > Sport > Tennis > Coppa Davis 2026, Musetti batte Mensik e porta in vantaggio 1-0 l’Italia sulla Repubblica Ceca

L’Italia è avanti 1-0 contro la Repubblica Ceca nella semifinale di Coppa Davis in corso a Bologna. Lorenzo Musetti, numero 27 del ranking Atp, ha vinto infatti il primo singolare battendo in due set Jakub Mensik, numero 15 della classifica mondiale, con il punteggio di 6-3, 6-4 in un’ora e 28′ di gioco. Nel secondo singolare in programma a seguire Flavio Cobolli, numero sette al mondo, giocherà contro Jiri Lehecka, 14° nel ranking Atp.