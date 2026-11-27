Il match di doppio deciderà chi tra Italia e Repubblica Ceca andrà in finale di Coppa Davis in corso a Bologna. Dopo la vittoria di Lorenzo Musetti contro Jakub Mensik nella partita che ha aperto la semifinale, nel secondo singolare invece Flavio Cobolli ha perso al terzo set, con il punteggio di 2-6, 6-1, 3-6 in un’ora e 41′ di gioco, contro Jiri Lehecka, che ha pareggiato i conti (1-1) riportando la sfida in equilibrio. La sfida prosegue dunque al match di doppio, al via poco dopo le 20: per l’Italia giocheranno Lorenzo Musetti in coppia con Andrea Vavassori contro Mensik e Lehecka.