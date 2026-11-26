Jannik Sinner non parteciperà ai prossimi Australian Open. Lo scenario, decisamente probabile dopo l’operazione al ginocchio a cui si è sottoposto lo scorso 24 novembre, viene ora confermato dagli stessi organizzatori del torneo, in programma dal 17 gennaio al Melbourne Park.

“Siamo stati in costante contatto con lo staff di Jannik, che ci ha confermato che non sarà con noi all’Australian Open di gennaio a seguito del suo recente intervento chirurgico”, ha fatto sapere in un comunicato all’Associated Press l’amministratore delegato di Tennis Australia, Andrew Abdo. “Jannik ama giocare qui a Melbourne e non vede l’ora di tornare per l’Australian Open del 2028”, ha aggiunto. “Gli auguriamo il meglio per il suo recupero e non vediamo l’ora di rivederlo presto in campo”.