Jannik Sinner si è sottoposto a un intervento chirurgico al ginocchio a Turku, in Finlandia. L’operazione, eseguita dal professor Lasse Lempainen, ortopedico specializzato nel trattamento delle lesioni tendinee e muscolari, è perfettamente riuscita. A confermarlo è stato lo stesso chirurgo attraverso un messaggio pubblicato su Instagram: “Jannik Sinner si è sottoposto oggi a un intervento chirurgico al ginocchio a Turku, in Finlandia. L’operazione è riuscita e ora l’attenzione si sposta su un percorso di riabilitazione attentamente pianificato e personalizzato“.

Il problema riguardava la bandelletta ileotibiale, per la quale il campione altoatesino aveva già tentato diverse terapie conservative senza ottenere i risultati sperati.

Il messaggio di Sinner dopo l’intervento: “Mi manca stare in campo”

Dopo l’operazione, Sinner ha spiegato sui social le ragioni della scelta di ricorrere all’intervento chirurgico. “Negli ultimi mesi, insieme al mio team, abbiamo tentato in ogni modo di curare il mio infortunio senza ricorrere a un intervento chirurgico. Dopo alcuni progressi iniziali molto incoraggianti, purtroppo il ginocchio non ha risposto come tutti speravamo; per questo motivo, oggi mi sono sottoposto a un piccolo intervento per migliorare le condizioni della mia bandelletta ileotibiale”.

Il tennista ha poi aggiunto: “Mi manca molto stare in campo e ora inizierò il percorso di recupero insieme al mio team”. Infine, il ringraziamento ai tifosi: “Grazie a tutti per il vostro sostegno. A presto!”.

Sinner, ora parte la riabilitazione: quando può tornare in campo

Dopo l’intervento inizierà un percorso di riabilitazione graduale e personalizzato, seguito dal suo staff medico. Il programma prevede inizialmente il recupero della mobilità, seguito dagli esercizi di rinforzo e dal progressivo ritorno ai gesti sportivi, evitando sovraccarichi.

Le previsioni indicano tempi di recupero compresi tra i tre e i quattro mesi. In linea teorica, Sinner potrebbe tornare a disputare un torneo Atp a marzo, con l’obiettivo di essere nuovamente disponibile per la stagione sulla terra rossa.

La priorità, come sottolineato dal chirurgo Lempainen, resta garantire un recupero sicuro e il ritorno ai massimi livelli del tennis professionistico.

L’aereo di Sinner fa scalo a Bolzano, immediata ripartenza per Nizza

Toccata e fuga a Bolzano per Jannik Sinner, di ritorno dall’intervento al ginocchio effettuato ieri in Finlandia. Il volo con a bordo il numero 2 del mondo e il suo staff è arrivato a Bolzano stamattina intorno alle 10:30 proveniente dall’aeroporto di Turku. Per Sinner però nessun bagno di folla ma una ripartenza quasi immediata, poco dopo le 11, in direzione Nizza. Con Jannik in Finlandia c’erano anche il suo manager e amico Alex Vittur e papà Hanspeter, che ieri ha festeggiato il compleanno come testimoniato da una foto condivisa da Sinner sui social.