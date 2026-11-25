Coppa Davis 2026, continuano le partite valide per i quarti di finale. A Bologna l’Italia debutta e scende in campo contro la Corea del Sud. Il primo a giocare sarà Lorenzo Musetti, che sfiderà il classe ’97 Hong Seong Chan; subito dopo toccherà a Flavio Cobolli, che reduce dalla dolorosa eliminazione alle Atp Finals 2026 proverà a riscattarsi contro Kwon Soonwoo.
Più tardi, ma solo in caso di parità, potrebbe esserci spazio per il doppio, che vedrebbe protagonisti la nuova coppia Matteo Berrettini-Andrea Vavassori contro Chung Hyeon-Kwon Soonwoo.
Punti chiave
Soonwoo tiene il servizio e impone un 40-30 a Cobolli, che per chiudere il match avrà bisogno di vincere al tiebreak.
Cobolli riesce a tornare in vantaggio. Proverà a chiuderla con il 12esimo game; in caso di pareggio, si andrà al tiebreak.
Il tennista romano si impone per 40-30 e strappa il servizio all’avversario, trovando così il pareggio.
Flavio Cobolli si porta sul 4-5. 40-15 il punteggio del nono game.
Prende di nuovo il largo Soonwoo, che si aggiudica l’ottavo game di questo secondo set ai vantaggi. Anche questo parziale è stato piuttosto lungo, con i due tennisti che si sono sterilizzati a vicenda fino alla vittoria del coreano.
Cobolli mette a segno un 40-15 e riaccorcia le distanze.
Si amplia il divario tra il coreano e Cobolli, che ora sembra soffrire di più il gioco dell’avversario.
Mette la freccia Soonwoo, che centra il break contro Cobolli con il punteggio di 40-15. Il coreano si porta avanti, è 3-2 per lui.
Il match torna in equilibro. Soonwoo aggancia Cobolli sul 2-2.
Il tennista romano mantiene il servizio e infligge un 40-15 all’avversario.
Cobolli spreca la possibilità di break e cede all’avversario, che lo supera ai vantaggi.
Dieci, lunghi minuti, tanto è durato il primo game del secondo set. Cobolli ha sterilizzato una palla break dell’avversario, poi ha vinto ai vantaggi.
Cobolli fa suo il primo set, mettendo parallelamente a segno un break che gli permette di chiudere sul 6-3. Due le possibilità sprecare, prima di riuscire nel colpo definitivo.
L’ottavo game è una replica del precedente, ma a parti inverse: stavolta a imporsi 40-15 è Cobolli, che mantiene il servizio.
Soonwoo prova a rilanciarsi e vince il settimo game, con cui accorcia le distanze da Cobolli. 40-15 per il coreano, questo il punteggio del parziale.
Cambio di passo di Cobolli, che impone un 40-0 all’avversario e porta a due i game di vantaggio.
Cobolli riesce a passare per la prima volta in vantaggio grazie a uno splendido break.
Primo set fin qui decisamente combattuto. Cobolli mantiene il servizio e trova il pareggio: 40-30 il punteggio di questo quarto game.
Soonwoo continua a domare Cobolli, anche se, a differenza del primo game, stavolta riesce a imporsi solo ai vantaggi.
Cobolli replica all’assalto dell’avversario infliggendogli a sua volta un 40-0. Parità.
Soonwoo costringe subito Cobolli a un 40-0, conquistando il primo game e tenendo il servizio.
Inizia il secondo match del singolare, con Flavio Cobolli in campo contro Kwon Soonwoo. In caso di vittoria dell’avversario, si terrà anche la partita del doppio. Il primo a servire sarà il coreano.
Lorenzo Musetti riesce a chiudere la sfida contro Seong Chan solo al tiebreak, dove si fa annullare due match ball prima di centrare la terza. Tra poco in campo Flavio Cobolli.
Ottima prestazione dell’avversario coreano, che costringe Musetti al tiebreak.
Musetti si riporta in vantaggio mettendo a segno un 40-30.
Con un 40-15, il coreano fa suo il decimo game e centra ancora il pareggio, mantenendo il servizio.
Musetti risponde subito al pareggio conquistando il nono game con un netto 40-0.
Seong Chan prova a dire la sua in questa partita e trova il pareggio, mantenendo il servizio. L’ottavo game si è concluso sul 40-15 per lui.
Primo break della partita per Seong Chan, che si impone su Musetti ai vantaggi. L’azzurro però resta avanti.
Quarto break di Lorenzo Musetti dall’inizio del match. Il tennista toscano si rende protagonista di una rimonta non da poco in questo sesto game, che lo ha visto passare dallo 0-40 per l’avversario fino alla vittoria del parziale ai vantaggi.
Piccolo momento di difficoltà per Lorenzo Musetti, che subisce l’avversario al punto da arrivare quasi a concedergli un break. L’azzurro però riesce a sterilizzare questa possibilità e finisce per vincere ai vantaggi.
Seong Chan mantiene il servizio e riesce a strappare il pareggio, vincendo ai vantaggi.
L’azzurro regola subito i conti e torna in vantaggio, imponendosi per 40-0.
Seong Chan riesce a conquistare il suo primo game dall’inizio della partita e trova il pareggio.
La musica non cambia: Lorenzo Musetti mantiene il servizio in avvio di secondo set. 40-30 il punteggio del parziale.
terzo break di Lorenzo Musetti, che si impone per 40-15 nel sesto game e conquista il primo set senza aver concesso nemmeno un parziale all’avversario. Questa prima frazione di gioco è durata appena 26 minuti.
Il quinto game è una replica del precedente, con Musetti che non molla un colpo. Il coreano Seong Chan è ancora a secco.
Non si ferma l’azzurro, che strappa per la seconda volta consecutiva il servizio all’avversario. Il quarto game si chiude sul 40-30 in favore di Musetti.
Terzo game piuttosto combattuto. Musetti si porta sul 40-30, poi subisce il ritorno dell’avversario, che si fa annullare un controbreak ai vantaggi. L’azzurro la spunta con più difficoltà rispetto ai due precedenti parziali.
Lorenzo Musetti realizza subito un break e strappa il servizio all’avversario. L’azzurro si impone per 40-30 e torna a servire.
E’ subito 40-15 per Lorenzo Musetti, che fa suo il primo game.
Inizia ufficialmente il cammino dell’Italia in Coppa Davis. Lorenzo Musetti sarà il primo a servire.
Quella che sta per cominciare è una partita inedita: prima di oggi Musetti non aveva mai incontrato Seong Chan. I pronostici sono tutti in favore dell’azzurro, ma occhio alle sorprese.
Alla BolognaFiere Arena scendono in campo Lorenzo Musetti e Hong Seong Chan. L’italiano è attualmente il n. 27 del ranking Atp, mentre l’avversario è fermo alla posizione 787
L’Italia punta al quarto titolo consecutivo, un’impresa mai più riuscita dal quinto titolo consecutivo negli Stati Uniti, nel 1972. La Corea del Sud, prima nazione asiatica ai quarti di finale della Davis Cup by Generali dal 2021, non era mai arrivata tra le migliori otto nella storia della manifestazione.