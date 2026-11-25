Home > Sport > Tennis > Coppa Davis 2026, oggi debutta l’Italia: orario e dove vedere la sfida con la Corea del Sud

La Coppa Davis 2026 protagonista a Bologna con l’esordio dell’Italia nella Final 8. Gli azzurri scendono in campo oggi, mercoledì 25 novembre, alle ore 16 contro la Corea del Sud, nella sfida valida per i quarti di finale della competizione. In palio c’è un posto in semifinale, dove la vincente affronterà la Repubblica Ceca.

L’Italia si presenta all’appuntamento da campione delle ultime tre edizioni, conquistate nel 2023, 2024 e 2025. Un risultato che nessuna nazione era riuscita a ottenere da quando è stato abolito il Challenge Round. La squadra guidata da Filippo Volandri punta ora a conquistare il quarto titolo consecutivo.

Italia a caccia del poker: i convocati di Volandri

Il punto di forza della nazionale italiana è il gruppo, già protagonista dei successi delle ultime stagioni. Dopo il trionfo di Malaga nel 2023 con Jannik Sinner e la conferma dello scorso anno a Bologna senza il numero uno azzurro, l’Italia si affida ancora a una formazione competitiva.

A guidare la squadra saranno Matteo Berrettini e Flavio Cobolli, protagonisti della vittoria del 2025. Il gruppo comprende anche Lorenzo Musetti, Luciano Darderi e Andrea Vavassori.

Per Volandri ci sarà quindi un’ampia scelta, soprattutto per quanto riguarda gli incontri di singolare. L’obiettivo è proseguire la striscia positiva e conquistare l’accesso alle semifinali.

Coppa Davis, la Repubblica Ceca aspetta l’Italia in semifinale

La Repubblica Ceca è già qualificata per le semifinali dopo aver superato il Canada per 2-0 nella sfida disputata martedì a Bologna.

Nel primo incontro Thomas Machac ha battuto Liam Draxl con il punteggio di 6-2, 3-6, 6-2. Nel secondo singolare Jiri Lehecka ha superato Felix Auger-Aliassime per 7-6(4), 6-2.

La nazionale ceca attende ora di conoscere la propria avversaria, che uscirà proprio dalla sfida tra Italia e Corea del Sud.

Back in the semi-finals 💪 Czechia defeats Canada to reach the Davis Cup by Generali semi-finals for the first time since 2014. #DavisCup https://t.co/lj3MNsIwoD — Davis Cup (@DavisCup) November 24, 2026

Dove vedere la Coppa Davis 2026 in tv e streaming

La Final 8 della Coppa Davis 2026, in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre, sarà trasmessa in diretta e in chiaro su SuperTennis e SuperTennis Plus.

La copertura televisiva comprenderà tutti gli incontri della competizione, con approfondimenti, interviste ai protagonisti, allenamenti e aggiornamenti direttamente dalla BolognaFiere Arena.

Gli appassionati potranno quindi seguire gratuitamente il cammino dell’Italia e delle altre nazionali impegnate nella fase finale della Coppa Davis.