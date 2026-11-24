Alla fine la terapia conservativa non è bastata. Jannik Sinner rompe gli indugi e si avvia a intraprendere la via estrema, quella dell’operazione, per risolvere le problematiche legate alla tendinopatia esterna al ginocchio destro che lo sta tenendo fermo da luglio, dopo la finale vinta a Wimbledon, in quella che è stata la sua ultima partita del 2026 e rischia di esserlo ancora per diversi mesi. Il tennista altoatesino è volato a Turku, in Finlandia, con un jet privato partito da Bolzano, per essere operato dal chirurgo Lasse Lempainen, ortopedico di fama internazionale, considerato uno dei massimi esperti mondiali nelle lesioni tendinee e muscolari. Il medico finlandese lavora con diversi club calcistici e in questi anni molti campioni dello sport sono passati da lui, compresa la stella del Psg Ousmane Dembelè. La sindrome della bandelletta ileotibiale continua infatti a tormentare la testa e il fisico dell’attuale numero due al mondo, che solo un paio di settimane fa in occasione di un evento Allianz a Milano aveva fissato come obiettivo per il rientro gli Australian Open, preceduti magari da un torneo Atp 250 o dalla ricca esibizione saudita del Six Kings Slam, calendarizzato a fine dicembre. Adesso, alla luce di un intervento chirurgico che pare inevitabile, Melbourne non è mai stata così lontana.

Possibile rientro a marzo negli Usa nei primi due Masters 1000 sul cemento

Difficile tracciare una roadmap del ritorno in campo della Volpe rossa: il primo Slam della stagione scatterà tra meno di due mesi e sembra una chimera, più probabile un rientro a marzo negli Usa, in occasione dei primi due Masters 1000 sul cemento americano di Indian Wells o Miami, oppure ad aprile per ripartire dalla stagione sulla terra rossa, che scatterà dalla sua Montecarlo. Di certo la decisione di optare per l’intervento chirurgico, maturata dopo mesi di incertezza tra terapie conservative al J Medical e Milano e consulti con diversi luminari, compreso un viaggio lampo a Lione dallo specialista Bertrand Sonnery-Cottet, alimenta i dubbi e i punti interrogativi sulle condizioni in cui si ripresenterà Sinner una volta che potrà nuovamente prendere in mano una racchetta da tennis. “Gli auguriamo il meglio, di uscire da questa fase un po’ critica – auspica il ministro dello Sport e i Giovani Andrea Abodi, in videocollegamento alla Triennale di Milano – Non esiste il percorso netto, ma la grandezza di un atleta e di un uomo, come è Sinner, sono convinto che ci riproporrà un atleta sempre più competitivo”. “Viviamo nella speranza che questo fastidio che considero ‘ingiusto’, perchè non frutto di nessun incidente o di una sbagliata preparazione possa passare il più velocemente possibile – sottolinea il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel Angelo Binaghi – È un problema che Jannik non si merita. Ci fidiamo del team di Sinner che ha sempre saputo trovare le soluzioni migliori”.