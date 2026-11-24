Jannik Sinner è stato operato al ginocchio destro a Turku, in Finlandia, e l’intervento sarebbe andato secondo i programmi. Lo apprende LaPresse da fonti qualificate. Ad operare il tennista azzurro è stato il professor Lasse Lempainen, ortopedico finlandese di fama internazionale e tra i massimi esperti al mondo nel trattamento delle lesioni tendinee e muscolari, che aveva già visitato Jannik a Milano nel fine settimana. Presenti a Turku il medico di Sinner, Herbert Schonhuber, e Alberto Zangrillo che ha seguito l’altoatesino durante i recenti ricoveri al San Raffaele. L’ex numero uno si è operato per la sindrome della bandelletta ileotibiale cronica che viene causata da un ispessimento dell’osso laterale al condilo. Scatterà ora il percorso di riabilitazione graduale: prima si recupera la mobilità, per poi introdurre esercizi di rinforzo e un ritorno progressivo ai gesti sportivi senza sovraccarichi. Si prevede il pieno recupero in 3/4 mesi. In linea teorica, Sinner potrebbe tornare a giocare un torneo dell’Atp a marzo.