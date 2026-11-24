Jannik Sinner è tornato a parlare sui social, dopo l’operazione al ginocchio a cui è stato sottoposto oggi in Finlandia. “Negli ultimi mesi, insieme al mio team, abbiamo tentato in ogni modo di curare il mio infortunio senza ricorrere a un intervento chirurgico. Dopo alcuni progressi iniziali molto incoraggianti, purtroppo il ginocchio non ha risposto come tutti speravamo; per questo motivo, oggi mi sono sottoposto a un piccolo intervento per migliorare le condizioni della mia bandelletta ileotibiale. Mi manca molto stare in campo e ora inizierò il percorso di recupero insieme al mio team”, ha dichiarato ancora Sinner che poi nel rivolgersi ai suoi tifosi ha concluso: “Grazie a tutti per il vostro sostegno. A presto!”.

Nel comunicato del suo entourage si legge inoltre che “Sinner si è sottoposto con successo a un piccolo intervento chirurgico per migliorare le condizioni della sua bandelletta ileotibiale. L’operazione è stata eseguita dal chirurgo ortopedico professor Lasse Lempainen. L’atleta italiano inizierà ora il suo percorso di recupero insieme al proprio staff medico”. In un post sui social, Sinner ha poi celebrato il compleanno del padre, ringraziandolo per la vicinanza. “Buon compleanno papà, grazie per essere qui con noi. Con te la giornata è sempre più bella!!”

Happy birthday dad, thank you for being here with us. ❤️ Around you the day always feels better!! https://t.co/RjjJaUynxl — Jannik Sinner (@janniksin) November 24, 2026

Binaghi: “La Fitp è con te, ti aspettiamo senza fretta”

“Voglio esprimere a Jannik, a nome mio, di tutta la Federazione Italiana Tennis e Padel, e dei milioni di appassionati italiani, la più sincera vicinanza e il più grande affetto. La decisione di sottoporsi a un intervento è una scelta che é stata maturata insieme al suo team con la massima attenzione. In questo momento non conta altro che la sua salute, la possibilità di risolvere definitivamente questo problema e di ritrovare serenità.Jannik sappia che la Federazione, e tutto il tennis italiano, sono al suo fianco. Lo aspettiamo, senza fretta, con tutto l’affetto, la stima e la gratitudine che merita. Prima il ragazzo, poi il campione. E il ragazzo non sarà mai solo”. E’ il messaggio a Jannik Sinner del presidente della Fitp, Angelo Binaghi.