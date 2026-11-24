Si apre oggi, martedì 24 novembre 2026, il programma della Final Eight di Coppa Davis by Generali, con la sfida tra la Repubblica Ceca, che presenta Jakub Mensik e Jiri Lehecka, e il Canada con Felix Auger-Aliassime chiamato a essere il principale punto di riferimento dopo il forfait di Denis Shapovalov.

Se viene la acción 🏆 #CopaDavis https://t.co/DHCGLzf25b — Copa Davis (@CopaDavis) November 24, 2026

Cobolli, dopo il debutto alle Nitto ATP Finals, torna a Bologna come numero 1 della squadra italiana, che punta a conquistare il quarto titolo consecutivo in Coppa Davis. Gli azzurri esordiranno mercoledì 25 novembre contro la Corea del Sud di Kwon Soonwoo e Chung Hyeon. Giovedì 26 il programma si aprirà con il confronto tra la Germania e la Gran Bretagna. Il tedesco Zverev, numero 1 del mondo, parteciperà alla Final 8 per il secondo anno consecutivo, con l’obiettivo di migliorare la semifinale del 2025. L’attuale numero 1 della Gran Bretagna è Arthur Fery, semifinalista a Wimbledon.

La Spagna, con Alcaraz e Jodar, chiuderà il programma dei quarti di finale contro l’Austria. Le semifinali sono in programma venerdì 27 e sabato 28 novembre, mentre la finale della Coppa Davis 2026 by Generali si giocherà domenica 29 novembre.

Coppa Davis 2026, il programma della Final Eight

Quarti di finale Martedì 24 novembre 16:00 Repubblica Ceca – Canada Mercoledì 25 novembre 16:00 Italia – Corea del Sud Giovedì 26 novembre 10:00 Gran Bretagna – Germania Giovedì 26 novembre non prima delle 17:00 Austria – Spagna

Semifinale 1 Venerdì 27 novembre 16:00 Vincente ITA/KOR – Vincente CZE/CAN

Semifinale 2 Sabato 28 novembre 12:00 Vincente GBR/GER – Vincente AUT/ESP

Finale Domenica 29 novembre 15:00 Vincente Semifinale 1 – Vincente Semifinale 2



Dove vedere in tv in chiaro la Coppa Davis 2026

La Final 8 della Coppa Davis by Generali, in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre, sarà trasmessa in diretta e in chiaro su SuperTennis e su SuperTennis Plus. Tutti gli incontri in diretta e in più, con i nostri inviati alla BolognaFiere Arena, potrete entrare nel cuore della manifestazione: gli allenamenti, le curiosità, le interviste ai protagonisti, le analisi. Tutta la magia del campionato del mondo per nazioni del tennis maschile gratis, in chiaro, per tutti.

Musetti: “Mi manca farmi valere in Nazionale”

“Spero di avere l’opportunità di farmi valere in Nazionale questa settimana, è una sensazione che mi manca un po’ “. Così Lorenzo Musetti a SuperTennis a margine del Media Day, alla vigilia della Final 8 della Davis Cup by Generali alla BolognaFiere Arena, trasmessa in diretta e in chiaro sul nostro canale dal 24 al 29 novembre. In azzurro il carrarino ha disputato 10 sfide in maglia azzurra giocando 7 match in singolare (2 vittorie, 5 sconfitte) e 3 in doppio (1/2). Ha esordito il 26 novembre del 2021 a Torino, in doppio con Fabio Fognini, contro gli statunitensi Ram e Sock, nel match vinto dall’Italia per 2-1.

Ha ricordato il suo esordio in singolare, nel Qualifier del 2022 contro la Slovacchia a Bratislava. “Ci giocavamo il passaggio del turno, ho giocato sul 2-2, è stato veramente bello” ha detto Musetti, che superò Norbert Gombos nel quinto e ultimo incontro di quella sfida. “Negli ultimi anni, in cui abbiamo vinto la manifestazione alla fine, non sono mai riuscito a contribuire come avrei voluto in termini di partite giocate. Questo mi ha forse un po’ frenato nel gioire completamente. E’ un’emozione che voglio provare. In ogni caso la priorità è sempre il bene della squadra. Mi rendo disponibile per qualsiasi scelta del capitano” ha aggiunto Musetti.

A Bologna arriva dopo un finale di stagione in crescendo, in cui ha vinto il terzo titolo Atp in carriera a Lione e messo a segno al Masters 1000 di Parigi la seconda vittoria in carriera contro un numero 1 del mondo, battendo Alexander Zverev, fresco finalista alle Nitto Atp Finals a Torino. “Il titolo a Lione è stato quasi inaspettato, perché comunque venivo dall’infortunio al dito, dalla frattura del dito a Tokyo, poi da un torneo complicato a Shanghai – ha spiegato a SuperTennis – Comunque è una stagione fatta purtroppo di infortuni, anche se vogliamo dire quasi sfortune, come quella che ho appena citato del dito. Quella settimana sicuramente l’ho affrontata con la giusta mentalità, con la voglia di rifarmi e con la giusta motivazione, sono veramente contento che mi abbia portato a esprimere di nuovo un livello alto. Mi serviva, spero di fare lo stesso anche qui a Bologna”.