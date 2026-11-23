Dopo i consulti degli ultimi giorni, è arrivata la decisione che si attendeva. Jannik Sinner – come riporta Sky Sport – si sottoporrà ad intervento chirurgico al ginocchio destro che lo tormenta da mesi. Verrà operato dal chirurgo Lasse Lempainen, ortopedico e uno dei massimi esperti al mondo nelle lesioni tendinee e muscolari. L’intervento si svolgerà a Turku. Tempi di recupero stimati in 3/4 mesi. Salterà molto probabilmente il primo Slam della Stagione, gli Australian Open, al via a metà gennaio.

L’ultimo match la finale di Wimbledon a luglio

L’ultimo match giocato da Sinner risale al 12 luglio, nella finale di Wimbledon vinta contro Alexander Zverev. Poi l’altoatesino si è fermato per l’infortunio al ginocchio, perdendo il primo posto nel ranking Atp. “Ciao a tutti, insieme ai medici abbiamo deciso che ho bisogno di un ciclo di trattamenti per il mio ginocchio che significa che la stagione 2026 è ufficialmente finita”, aveva annunciato il 6 ottobre in un post su Instagram.

Binaghi: “Ci fidiamo del team di Jannik”

“Non ho nessuna notizia in più di quelle che avete voi, non c’è bisogno che le abbia, è ininfluente che conosca cose particolari per cui non posso darvi di più di quello che conoscete”. Così Angelo Binaghi, presidente della Fitp, ospite a ‘La Politica nel pallone’ a Gr Parlamento su Rai Radiouno, sulle condizioni fisiche di Sinner. “Noi viviamo nella speranza che questo fastidio che considero ‘ingiusto’, perchè non frutto di nessun incidente o di una sbagliata preparazione possa passare il più velocemente possibile. È un problema che Jannik non si merita. Ci fidiamo del team di Sinner che ha sempre saputo trovare le soluzioni migliori. Abbiamo dato disponibilità piena al giocatore e al suo team, e quando è stato chiesto il nostro intervento siamo accorsi senza aspettare un attimo. Loro sanno cosa possiamo o non possiamo fare, credo che anche questa volta sceglieranno per il meglio” ha aggiunto.

“Binaghi non ha sensazioni, ha solo la speranza che venga esaudita con una notizia che ci dia la certezza che questo ragazzo straordinario abbia risolto il suo problema e possa tornare ad avere la gioia di poter giocare a tennis come milioni di persone hanno nel nostro Paese”, ha aggiunto il numero uno della Fitp in merito alla decisione di Sinner di volare in Finlandia per esaminare le condizioni del ginocchio destro.

Abodi: “Tornerà più competitivo di prima”

“Noi gli auguriamo il meglio, di uscire da questa fase un po’ critica. Non esiste il percorso netto, ma la grandezza di un atleta e di un uomo, come è Sinner, sono convinto che ci riproporrà un atleta sempre più competitivo. Il pensiero va a questa fase in cui dovrà ritrovare piena efficienza fisica e psicologica, lo aspettiamo in campo a stretto giro. Fa parte di una vita di un grande atleta affrontare tematiche come queste”. Lo ha detto il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, in videocollegamento alla trentesima edizione di ‘Italia Direzione Nord’, alla Triennale di Milano, rispondendo a una domanda sul campione di tennis azzurro, Jannik Sinner, che sarà operato al ginocchio in Finlandia.