Alexander Zverev ha concluso la stagione da numero 1 del mondo, forte di due titoli Slam, i primi della sua carriera, e di 69 vittorie complessive. La sconfitta nella finale delle Nitto ATP Finals contro Carlos Alcaraz non ha alterato questa certezza. “Abbiamo vissuto un anno incredibile – ha detto dopo la finale – Quindi, un enorme grazie a tutti i componenti del mio team. E riproviamoci l’anno prossimo, sperando di fare anche qualcosa in più”. Alle sue spalle ha concluso al secondo posto Jannik Sinner, nonostante l’infortunio al ginocchio che l’ha costretto a chiudere in anticipo la stagione. L’azzurro ha 350 punti di vantaggio su Carlos Alcaraz, diventato a 23 anni il più giovane ad aver vinto almeno una volta tutti gli Slam e le Nitto ATP Finals.

Carlos Reigns Supreme 👑 @carlosalcaraz claims the #NittoATPFinals title for the FIRST time in his career 🏆 https://t.co/zqLxfwSeXs — ATP Tour (@atptour) November 22, 2026

L’unica variazione in Top 10 riguarda Arthur Fils che, al debutto alle Nitto ATP Finals, vincendo una partita nel girone ha scavalcato Flavio Cobolli e raggiunto il nuovo best ranking alla posizione numero 6. Rafa Jodar resta dunque tra i primi dieci del mondo. Chiude da n.10 una stagione cominciata da numero 165 ATP. Nessun giocatore aveva mai chiuso in Top 10 dopo aver iniziato l’anno in una posizione così bassa. A Torino, durante le Nitto ATP Finals, è stato premiato per l’ingresso in Top 10 a soli 287 giorni dal debutto in Top 100, una settimana in più del primato di Boris Becker, il più rapido di tutti a riuscirci nella storia del ranking computerizzato.

“Significa molto. Penso di aver fatto tutto il lavoro che serviva. Quest’anno ho lavorato davvero molto, molto duramente e molto bene, quindi sono estremamente felice di come stanno andando le cose nel circuito – ha dichiarato Jodar ad ATPTour.com – Mi sto godendo la mia esperienza nel circuito e continuiamo a impegnarci per raggiungere traguardi ancora più importanti in futuro”. Per quanto riguarda l’Italia, gli azzurri di capitan Filippo Volandri affronteranno la Final 8 della Davis Cup by Generali a Bologna con i tre migliori singolaristi disponibili, ovvero Cobolli (n.7 ATP), Luciano Darderi (21) e Lorenzo Musetti (27), più Matteo Berrettini (42), a cui si aggiunge per il doppio Andrea Vavassori.Continua l’ascesa di Francesco Passaro, che ha vinto a Metz il terzo titolo Challenger in poco più di un mese, dopo i successi a Palermo e Maia 2026. Con il successo in Francia, il perugino ha guadagnato 34 posizioni mondiali risalendo fino al numero 124 del mondo.